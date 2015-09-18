Банк "Национальные инвестиции" признан неплатежеспособным

Об этом говорится в постановлении Правления Национального банка от 17 сентября 2015 года № 613, сообщает пресс-служба НБУ.

"Непрозрачность целого ряда операций банка и стремительное существенное сокращение ликвидных средств стали причиной отнесения его к категории проблемных и введения в банк куратора", - говорится в сообщении.

После этого были установлены факты неотражения ПАО "Банк "Национальные инвестиции" в бухгалтерском учете документов клиентов, что не выполнены в установленный законодательством срок. "За это, согласно пункту 3 части первой статьи 76 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" Национальный банк Украины обязан принять решение об отнесении банка к категории неплатежеспособных", - сообщили в НБУ.

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По словам первого заместителя Председателя Национального банка Александра Писарука, банки с непрозрачной структурой собственности чаще всего попадают в ФГВФЛ именно через проведение рисковых и непрозрачных операций, которые в результате приводят к потере ликвидности.

Отмечается, что Национальный банк с особым вниманием отслеживает операции банков с непрозрачной структурой собственности. Кроме того, Фонд гарантирования вкладов может признать ничтожными сделки банка, если будет доказано, что они повлекли ухудшение финансового состояния учреждения или наступления еuj неплатежеспособности.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины признал неплатежеспособным банк «Финансы и Кредит», входящий в группу крупнейших по активам, после длительной работы по его финансовому оздоровлению, в результате которой акционер не выполнил своих обязательств.