Россия продолжает настаивать на возврате Украиной долга

Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

"Позиция России остается прежней: Украина должна полностью и в срок расплатиться по обязательствам, приобретенным в декабре 2013 года за счет средств Фонда национального благосостояния", - говорится в сообщении.

В России вновь заявили, что не принимают участия в реструктуризации и отметили, что она не способна облегчить долговое бремя Украины.

Читайте такжеРада поддержала реструктуризацию госдолга Украины

"Дебитору выгоднее заплатить Российской Федерации прямо сейчас, поскольку дефолт по этим обязательствам будет стоить ему намного дороже: придется оплатить не только судебные издержки, но и штрафные проценты за просрочку платежей", - заявили в правительстве.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Российская Федерация как один из кредиторов Украины не получит лучших условий реструктуризации долга, объем которого составляет 3 млрд долл.

Читайте такжеМВФ пока не принял решения о статусе "российского" долга в $3 миллиарда

Ранее, 27 августа Украина и Комитет кредиторов достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 млрд долл. Реструктуризация предусматривает полное списание 4 млрд долл., отсрочку платежей по телу кредита на 4 года, а также установление единой процентной ставки по бондам на уровне 7,75%. Российским кредиторам предложили такие же условия реструктуризации долга в объеме 3 млрд долл.

Российская сторона уже заявила о том, что не будет принимать участие в реструктуризации долга.

Однако Минфин США призвал всех кредиторов Украины как можно скорее завершить переговоры по долговым операциям.

Читайте такжеЯресько сказала, когда начнется замена еврооблигаций Украины на новые

Справка УНИАН. 17 декабря 2013 года президент РФ Владимир Путин и президент Украины Виктор Янукович договорились о предоставлении российской стороной кредита Украине в объеме 15 млрд долл. Кредит предусматривал обмен средств на суверенные евробонды Украины. Первый транш кредита в объеме 3 млрд долл. был предоставлен Украине в конце декабря 2013 года. Дальнейшие транши Украина не получала. Выплата долга в 3 млрд долл. была запланирована на декабрь 2015 года. Однако «российский» долг вошел в перечень долгов перед частными кредиторами, который подлежит реструктуризации.