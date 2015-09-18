В банк Жеваго ввели временную администрацию

Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел администрацию в один из крупнейших по активам банк - «Финансы и Кредит», сообщили УНИАН в пресс-службе фонда.

По информации пресс-службы, в связи с решением Национального банка Украины о признании банка неплатежеспособным сегодня ночью в банк введена временная администрация под руководством Елены Чернявской сроком на 3 месяца – до 17 декабря этого года.

Напомним, вчера поздно вечером Национальный банк сообщил о признании банка «Финансы и Кредит» неплатежеспособным после длительной работы по его финансовому оздоровлению, в результате которой акционер не выполнил своих обязательств.

По оценкам НБУ, 93,2%, или 234 тысячи вкладчиков банка получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную сумму в 200 тыс. грн, а клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах гарантированной суммы.

НБУ напомнил, что предоставил банку два стабилизационных кредита - на 700 млн грн в феврале и на 750 млн грн в июне этого года, которые были использованы для выплат по вкладам физлиц до 200 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк 19 августа подтвердил выполнение банком «Финансы и Кредит» плана капитализации в рамках согласованной с регулятором программы финансового оздоровления банка от 25 мая.

Ранее глава НБУ Валерия Гонтарева заявляла, что регулятор признает банк «Финансы и Кредит» неплатежеспособным в случае невыполнения утвержденного плана докапитализации до конца лета.

Справка УНИАН. Банк «Финансы и кредит» (Киев) работает на рынке Украины с 1990 года и входит в группу крупнейших банков Украины. Основными акционерами банка являются компании «Аскания» (46,50%) и F&C Realty (49,97%), подконтрольные бизнесмену Константину Жеваго.

17 августа акционеры банка «Финансы и Кредит» приняли решение увеличить уставный капитал банка на 2,5 млрд грн, или на 46,4%, - до 7,888 млрд грн. В первом полугодии банк уже увеличил уставный капитал в два раза - на 616,4 млн грн в марте и на 1,972 млрд грн в июне.