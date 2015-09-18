Нацбанк на первом валютном аукционе купил в резервы почти $5 миллионов

Национальный банк Украины в ходе первого из регулярных аукционов по покупке валюты для увеличения международных резервов, старт которых регулятор анонсировал на текущей неделе, купил у банков 4,7 млн долл. США.

Согласно данным на сайте НБУ, курс отсечения аукциона составил 21,70 грн/долл., средневзвешенный – 21,5777 грн/долл.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк для накопления международных резервов начинает регулярные аукционы по покупке валюты на межбанковском валютном рынке, в которых смогут принять участие все банки. Регулятор планирует приобретать валюту в небольших объемах – до 10 млн долл. США в день по приемлемой цене, что позволит избежать давления на обменный курс гривни.

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С момента перехода к гибкому курсообразованию на валютном рынке за 2014 год и два месяца 2015 года гривня обесценилась к доллару США по официальному курсу в 3,8 раза – до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл. После введения НБУ ряда ограничений на валютном рынке и получения первого транша от МВФ в рамках новой программы гривня менее чем за две недели укрепилась и колеблется в пределах 21-23 грн/долл. в течение последних пяти месяцев.