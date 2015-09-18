Держатели "коротких" евробондов Украины хотят изменить условия реструктуризации

Держатели «коротких» бондов Украины, очередная выплата по которым планировалась на 23 сентября текущего года, выразили несогласие с некоторыми условиями реструктуризации части государственного долга, согласованными с Комитетом кредиторов и ратифицированными парламентом Украины, и угрожают заблокировать долговую операцию.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на сообщение юридической компании Shearman & Sterling LLP, представляющей интересы кредиторов.

«Держатели бондов угрожают ратификации процесса, поскольку требуют более справедливых подходов, - сообщает агентство. – И потому предстоит еще большая работа прежде, чем сделка будет окончательно завершена».

По данным Bloomberg, кредиторы не высказывают полного перечня претензий, однако намекают, что недовольны условиями пролонгации платежей. При этом в агентстве отмечают, что для завершения долговой операции Украине необходимо согласие 75% кредиторов на принятые условия реструктуризации долга.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 17 сентября конституционным большинством поддержала пакет подготовленных правительством законопроектов о реструктуризации части государственного долга, договоренность о которой была достигнута с Комитетом кредиторов в конце августа текущего года.

Решением парламента внесены изменения в Бюджетный, Налоговый кодексы, а также в закон о ценных бумагах и фондовом рынке в части определения термина государственных деривативов - их выпуска, обслуживания и погашения, а также в части приоритетности реструктуризированных долгов перед долгами, которые не попали в перечень реструктуризируемых. Поправки в Налоговый кодекс касаются правил налогообложения кредиторской задолженности и доходов компаний-заемщиков гарантированных государством кредитов.

27 августа Украина и Комитет кредиторов достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 млрд долл. Реструктуризация предусматривает полное списание 4 млрд долл., отсрочку платежей по телу кредита на 4 года, а также установление единой процентной ставки по бондам на уровне 7,75%.

Украина начала переговоры о реструктуризации части госдолга в рамках новой программы с МВФ в марте этого года и рассчитывает в результате отсрочки выплат по долгам и их частичного списания сэкономить до 5,2 млрд долл. в этом году и до 15,3 млрд долл. в ближайшие 4 года. Кроме того, двумя другими обязательными требованиями Фонда являются сокращение долга до 70% ВВП и снижение необходимости во внешнем финансировании до 10-12% к 2020 году.