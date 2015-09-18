Абромавичус хочет проверить топ-20 госкомпаний, которые превратились "в средство вывода денег"

Министерство экономического развития и торговли Украины инициирует проведение проверок 20 крупнейших государственных компаний в части объемов реализации продукции и их доходов, сообщил в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус.

«Мы инициировали проверки топ-20 госкомпаний. По результатам этих проверок примем кадровые решения. Но на этом нельзя останавливаться. И я рассчитываю на содействие правоохранительных органов. Наша цель – поднять на поверхность все злоупотребления. Мы будем проверять их продажи и закупки", – сказал Абромавичус.

Он еще раз напомнил, что правительство не отказывается от идеи сокращения количества госкомпаний, которые превратились в средство вывода денег. «Есть только два способа борьбы с этим – это приватизация и повышение стандартов корпоративного управления на госпредприятиях», – сказал министр.

Он отметил, что госкомпаний сейчас насчитывается порядка трех тысяч, из которых около двух тысяч не работают. «Их нужно закрыть и двигаться дальше, – сказал Абромавичус. – Топ-100 компаний – это 90% всех активов. И сейчас нужно продать те компании, которые можно продать, чтобы ими занялись эффективные собственники, которые не воруют государственные средства, а строят заводы, создают рабочие места и привлекают инвестиции».

Читайте такжеБольшая приватизация в Украине откладывается на начало 2016 года - Абромавичус

Также министр отметил, что общий объем убытков крупнейших государственных компаний за 2014 год составил порядка 101 млрд грн.

«Убытки крупнейших госкомпаний в первом квартале 2015 года составили 9,7 млрд грн, - сказал министр. - Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Даже если не учитывать убыток «Нафтогаза» (НАК «Нафтогаз Украины» - УНИАН), но учитывать упущенную прибыль госкомпаний за прошлый год, убытки уже составляют 100 млрд грн».

Абромавичус отметил, что такие показатели означают одно: вместо того, чтобы работать в пользу государства, «большая часть средств госкомпаний оседают в карманах отдельных лиц». «Схемы (уклонения от уплаты налогов и вывода средств - УНИАН) – не сложные, но разнообразные. В основным деньги разворовываются через классические схемы продаж через фирмы-прокладки, закупок через аффилированные компании и вывод средств через капитальные вложения. Вместо того, чтобы повышать соцстандарты и вкладывать деньги в развитие экономики мы кормим присосавшихся коррупционеров. Мы вынуждены просить дополнительные кредиты и финансовую помощь, когда огромные деньги как песок вытекают сквозь пальцы. Слишком долго государство позволяло разворовывать свое имущество. Пора это прекращать».

Ранее Кабинет министров Украины заявил о решении создать холдинговую компанию для управления государственными предприятиями либо передать эту функцию специально созданному государственному органу. Окончательное решение о форме централизованного управления будет принято после анализа Министерства экономического развития и торговли, который должен быть завершен до конца сентября 2015 года.

Также Минэкономразвития намерено в ближайшее время представить законодательные инициативы, направленные на ускорение процесса корпоратизации госкомпаний, упрощение бюрократической процедуры смены их руководства, а также обеспечение полного раскрытия финансовой и производственной информации.