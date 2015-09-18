Forbes: Barclays считает, что Россия, вероятно, достигла дна

Если бы я сказал вам, что знаю, это стоило бы мне годовой зарплаты в размере $ 20,000», - пишет Кеннет Рапоза в своей статье «Barclays считает, что Россия, вероятно, достигла дна», опубликованной на сайте издания Forbes.

Тем временем, вот, что думает Barclays Capital.

Данные российского реального сектора за август были немного лучше, что подразумевает положительную динамику изменений в стране, пострадавшей от санкций и низких цен на нефть. Не то, чтобы данные улучшались, как таковые. Просто замедляются темпы снижения.

В частности, реальные инвестиции улучшились до годовой ставки в -6.8% от -8.5% в июле, что оказалось лучше, чем консенсус. Инвестиции начинают извлекать пользу от улучшения в локальных доходах, которое произошло в 2015 году. Кроме того, промышленное производство сократилось на годовых 4.3% в августе от 4.7% в июле.

Когда все плохо, есть только надежда, что станет лучше.

Barclays, возможно, немного более оптимистичен, чем должен быть. Данные о потреблении, выпущенные в четверг, были хуже, чем ожидалось. Реальная заработная плата снизилась на 9,8% по сравнению с сокращением на 9,2% в июле. Это хуже ожиданий на рынке.

Розничные продажи снова снижаются, 9.1% в августе, что лишь немного лучше, чем снижение в июле. Уровень безработицы не изменился, это означает, что необходима будет дальнейшая корректировка данных о потреблении в этом квартале.

Для BarCap, сегодняшние российские данные свидетельствуют о том, что снижение реального ВВП перешло в третий квартал, но динамика улучшается, хотя и медленно.

Например, во втором квартале ВВП снизился на 2,0% поквартально, ускорившись в сравнении со снижением на 1,6% в первом квартале. Barclays прогнозирует, что снижение ВВП в третьем квартале будет меньше, чем в предыдущих кварталах. Другими словами, рецессия все еще остается, «но начинает показывать признаки достижения дна», заявили аналитики Barcap.