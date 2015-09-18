Госстат улучшил показатели по ВВП Украины

Напомним, 14 августа Госстат сообщил о падении ВВП во втором квартале в годовом выражении на 14,7%.

Также Госстат улучшил оценку падения ВВП во втором квартале по сравнению с предыдущим кварталом. По обновленной информации, по сравнению с первым кварталом 2015 года, с учетом сезонного фактора, ВВП во втором квартале 2015 года снизился на 0,5% вместо 0,9%, обнародованных в августе.

В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

По оценкам Госстата, номинальный ВВП в фактических ценах во втором квартале составил 449,575 млрд грн.

Рост дефлятора ВВП в годовом выражении (показатель, отражающий реальное изменение цен на все товары и услуги) по итогам второго квартала оценивается в 40,1%.

Валовый внутренний продукт из расчета на одного человека составил 10,485 тыс. грн.

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Как сообщал УНИАН, падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в первом квартале 2015 года по сравнению с первым кварталом 2014 года (в постоянных ценах 2010 года) составило 17,2%.

Кабинет министров рассматривает три сценария развития экономики Украины в 2015 году, согласно которым падение ВВП страны ожидается на уровне от 11,9% до 5,5%. Национальный банк прогнозирует падение ВВП Украины в 2015 году на 7,5%.

Согласно прогнозам Международного валютного фонда и Европейского банка реконструкции и развития, ВВП Украины в 2015 году упадет 9%. Всемирный банк прогнозирует падение ВВП страны в этом году на 7,5%.

По оценкам экспертов, со второго квартала ожидается стабилизация экономики Украины и поквартальный рост ВВП, но в целом динамика за год будет отрицательной – на уровне от минус 7% до минус 15%.