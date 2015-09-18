Госстат улучшил показатели по ВВП Украины
Падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины во втором квартале 2015 года по сравнению со вторым кварталом 2014 года (в постоянных ценах 2010 года), согласно обновленным данным на сайте Государственной службы статистики Украины, составило 14,6%.
Напомним, 14 августа Госстат сообщил о падении ВВП во втором квартале в годовом выражении на 14,7%.
Также Госстат улучшил оценку падения ВВП во втором квартале по сравнению с предыдущим кварталом. По обновленной информации, по сравнению с первым кварталом 2015 года, с учетом сезонного фактора, ВВП во втором квартале 2015 года снизился на 0,5% вместо 0,9%, обнародованных в августе.
В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.
По оценкам Госстата, номинальный ВВП в фактических ценах во втором квартале составил 449,575 млрд грн.
Рост дефлятора ВВП в годовом выражении (показатель, отражающий реальное изменение цен на все товары и услуги) по итогам второго квартала оценивается в 40,1%.
Валовый внутренний продукт из расчета на одного человека составил 10,485 тыс. грн.
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Как сообщал УНИАН, падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в первом квартале 2015 года по сравнению с первым кварталом 2014 года (в постоянных ценах 2010 года) составило 17,2%.
Кабинет министров рассматривает три сценария развития экономики Украины в 2015 году, согласно которым падение ВВП страны ожидается на уровне от 11,9% до 5,5%. Национальный банк прогнозирует падение ВВП Украины в 2015 году на 7,5%.
Согласно прогнозам Международного валютного фонда и Европейского банка реконструкции и развития, ВВП Украины в 2015 году упадет 9%. Всемирный банк прогнозирует падение ВВП страны в этом году на 7,5%.
По оценкам экспертов, со второго квартала ожидается стабилизация экономики Украины и поквартальный рост ВВП, но в целом динамика за год будет отрицательной – на уровне от минус 7% до минус 15%.