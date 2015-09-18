В России прогнозируют рост инфляции выше 12%

Минфин РФ ожидает инфляцию по итогам 2015 года на уровне 12,2%, сообщает Прайм со ссылкой на заявление глава ведомства Антона Силуанова.

"Мы по этому году ожидаем инфляцию около 12,2%", - сказал он, выступая на пленарном заседании Госдумы.

В таких условиях, по его словам, ЦБ не может пойти на снижение ключевой ставки. "Если ЦБ будет снижать ставки, то, соответственно, это даст толчок к инфляции, чего мы не можем допустить", - сказал он.

Снижение темпов роста экономики РФ, по мнению министра, в текущем году связано в первую очередь с внешними условиями. "Мы делаем все, чтобы ключевая ставка и процентные ставки в экономике снижались. А бюджет - это один из таких инструментов, это основной инструмент снижения инфляции, давления на процентные ставки. Чем более он сбалансирован - тем меньше уровень ставок в экономике", - добавил он.

Банк России ранее в сентябре ухудшил прогноз по инфляции в РФ на 2015 год до 12-13% с ожидавшихся ранее 10,8%. Официальный прогноз Минэкономразвития пока составляет 11,9%, но глава министерства Алексей Улюкаев 16 сентября не исключил, что инфляция будет выше 12%, назвав резонной оценку ЦБ.

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По данным Росстата, рост потребительских цен в РФ в августе текущего года составил 0,4% против 0,8% в июле, с начала года инфляция набрала 9,8%. В годовом выражении инфляция в августе ускорилась до 15,8% с 15,6% в июле.