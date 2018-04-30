Баланс недели: Рада против дефолта, миллиарды от партнеров и осенний банкопад

Ключевым событием минувшей недели, бесспорно, является принятие парламентом пакета законов, позволяющих Министерству финансов завершить реструктуризацию задолженности по еврооблигациям Украины перед частными кредиторами. «Я поздравляю, это - победа Украины, уважаемые друзья», - сказал глава парламента Владимир Гройсман, подводя итоги голосования и трехчасового обсуждения проектов. Против правительственных инициатив проголосовали всего 8 из 353 присутствующих в зале депутатов, и спикер предложил им поехать к кредиторам и попробовать добиться лучших условий, для чего он готов выписать «командировку в любом составе в любую страну».

Единодушие парламентариев объясняется тем, что правительство основательно подготовило почву для принятия верного решения. «Неголосование за этот пакет означает фактическое объявление дефолта, и неголосование означает то, что украинские граждане не получат повышения социальных льгот, стандартов и зарплат», - предупредил депутатов премьер-министр Арсений Яценюк, подчеркивая, что процесс реструктуризации украинских долгов поддерживается всеми международными партнерами, кроме Российской Федерации. «Россия требует выплаты всего долга. Но с этой трибуны я хочу снова сказать: лучших условий для России не будет. Или принимаете эти условия, или других условий Россия не получит», – заверил глава правительства.

Комментируя принятое парламентом решение, эксперты назвали произошедшее историческим событием для Украины, но предупредили о возможных новых неприятностях со стороны РФ, которая неоднократно заявляла, что не пойдет ни на какие реструктуризации и ожидает погашения долга на 3 млрд долл. в декабре. «Наиболее вероятно, мы увидим иск в Лондонском арбитраже от Российской Федерации. Вторая группа исков – от миноритарных инвесторов, владеющих незначительными пакетами и считающих, что их права были ущемлены. Возникает серьезный вопрос о том, что нарушен общий подход к инвесторам», - подчеркивает исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

Еще один момент, который вызвал опасения экспертов – это механизм компенсации потерь кредиторов в обмен на частичное списание долга при росте ВВП Украины более чем на 3% ежегодно после 2020 года. В ходе обсуждения проектов министр финансов Наталия Яресько пояснила, что сценарий высокого и устойчивого роста экономики нашей страны, которому она была бы чрезвычайно рада, маловероятен, но даже если этот рост и будет, то он позволит без труда рассчитаться по долгам. Также, по словам министра, у нее заготовлен и пессимистический сценарий. «Если страна в сложном положении, Боже упаси, ситуация на востоке ухудшилась, Украина всегда имеет возможность, как любой должник, снова провести реструктуризацию долгов», - заверила Яресько, приведя пример Греции, неоднократно проводившей реструктуризацию.

Итак, законы приняты, президент Петр Порошенко подпишет их в ближайшее время, и уже на следующей неделе Минфин начнет обмен реструктуризированных облигаций на новые. В итоге Украина снизит внешний долг на 3,6 млрд долл. и перенесет погашение еще 11,5 млрд долл. на 4 года.

Принятое решение уже приносит позитивные плоды - правительство и парламентарии рискнули наконец-то повысить социальные стандарты в стране, неприемлемо низкие после троекратной девальвации национальной валюты. С 1 сентября минимальная зарплата и прожиточный минимум в Украине увеличиваются на 13% - до 1378 грн и 1330 грн, соответственно.

Кроме того, за согласием парламента на правительственный вариант реструктуризации незамедлительно последовало одобрение международных партнеров, в том числе материальное.

Международная помощь на подходе

Ключевой кредитор Украины - Международный валютный фонд практически сразу после голосования в парламенте выступил с одобрительным заявлением. «Мы уже не раз подчеркивали, что реализация соглашения с кредиторами является крайне необходимой для достижения условий долговой операции. И очень важно, чтобы все кредиторы приняли условия реструктуризации и последовали им», - заявил глава Департамента внешних связей МВФ Джерри Райс в ходе традиционного брифинга в Вашингтоне.

Он в очередной раз заверил, что фонд не выносил каких-либо решений о статусе долга в объеме 3 млрд долл., который был взят правительством Украины у Российской Федерации в декабре 2013 года. То есть, как и Украина, фонд продолжает считать этот долг коммерческим, а не межгосударственным, как это выгодно России.

Также на минувшей неделе Национальный банк сообщил о заключении договора о валютном свопе с Национальным банком Швеции, в рамках которого в резервы НБУ поступит 500 млн долл. США в обмен на украинские гривни. Кроме того, регуляторы обеих стран будут сотрудничать и передавать знания в сферах, важных для центральных банков. Помимо шведского свопа, НБУ пытается пополнять резервы на внутреннем рынке, и начиная с минувшей недели вел практику регулярных аукционов по покупке валюты на межбанковском валютном рынке, в которых могут принимать участие все банки. На первом таком аукционе регулятор купил у банков 4,7 млн долл. США по средневзвешенному курсу 21,5777 грн/долл.

На минувшей неделе состоялось подписание соглашения между Украиной и Всемирным банком о получении нашей страной нового кредита на 500 млн долл. Соответствующее решение совета Всемирного банка мы ждали с начала 2015 года, и теперь средства столь выгодного кредита поступят в течение нескольких дней. «Кредит, который мы получаем сегодня, чрезвычайно выгоден для нас. Средства предоставляются на 17 лет, из которых первые 6 лет – льготный период, и стоит этот кредит только 1% годовых», - пояснила министр финансов Яресько в ходе церемонии подписания соглашения с ВБ. Полученные средства будут направлены на стабилизацию банковской системы, в том числе на укрепление Фонда гарантирования вкладов физлиц, а также на завершение диагностики и рекапитализации крупнейших банков.

Кроме того, на минувшей неделе британская газета Financial Times со ссылкой на свои источники сообщила, что Соединенные Штаты Америки могут рассмотреть вопрос об увеличении финансовой помощи для Украины. Видимо, речь идет о возможности получения нашей страной третьей кредитной гарантии от правительства США на 1 млрд долл., с применением которой можно привлечь ресурсы на внешних рынках на условиях, сопоставимых с условиями такого первоклассного заемщика как США, - быстро, надолго и не дорого. Все эти деньги очень нужны Украине, банковская система которой продолжает восстанавливать равновесие, избавляться от неплатежеспособных банков и пока не готова кредитовать реальный бизнес.

Чистка банков продолжается

Чистка банковской системы, после некоторого затишья и заявлений НБУ о завершении этого процесса, на минувшей неделе возобновилась. Регулятор признал неплатежеспособными и передал Фонду гарантирования 3 банка, в том числе подконтрольный бизнесмену и народному депутату Константину Жеваго банк «Финансы и Кредит». Помимо того, что это финучреждение входит в группу крупнейших банков нашей страны по активам, его история примечательна еще тем, что он боролся за свою жизнь более полугода. За этот период НБУ предоставил банку два стабилизационных кредита на общую сумму 1,45 млрд грн, а акционеры банка нарастили капитал финучреждения в два раза и собирались влить еще 2,5 млрд грн, чтобы выйти на показатель в 7,888 млрд грн.

Как сообщили в НБУ, после восстановления нормальной работы в конце августа акционер сорвал план финансового оздоровления банка. «Национальный банк продолжал в ежедневном режиме осуществлять мониторинг ситуации в банке. Когда акционер не выполнил свои обязательства - мы быстро отреагировали», - прокомментировала ситуацию глава НБУ Валерия Гонтарева.

По ее словам, львиная доля активов банка была связана с кредитованием бизнеса самого акционера, и когда пришлось рассчитываться по долгам и продавать активы - акционер этого не сделал. И вряд ли уже сделает, поскольку акции компаний, подконтрольных Жеваго, рухнули. В частности, Швейцарская горнорудная компания Ferrexpо, контролирующая в Украине Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты, сообщила в пятницу, что хранила в банке 174 млн долл., это обвалило котировки акций компании на Лондонской бирже. Падение продолжалось в течение всего дня.

На этом злоключения Жеваго, скорее всего, не заканчиваются. НБУ в своем сообщении деликатно намекнул, что с марта текущего года в нашей стране действует законодательство, усиливающее ответственность акционеров и собственников банков. В том числе закон предусматривает имущественную ответственность, а также наказание в виде штрафа или лишения (ограничения) свободы на срок от одного до пяти лет, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Вероятно, регулятор готовит рынок к громкому судебному разбирательству, поскольку у Жеваго есть активы, продажа которых может покрыть убытки государства.

Еще два банка, признанные неплатежеспособными на минувшей неделе, - «Интеграл-Банк» и «Национальные инвестиции» - ничем непримечательные, небольшие финучреждения, банкротство которых не повлияет на банковскую систему. Но в целом произошедшее на минувшей неделе еще раз подтверждает серьезность намерений НБУ навести порядок в банковской системе и что этот процесс далек от завершения. Он активизировался с новой силой, поскольку Фонд гарантирования наконец-то добился у правительства решения об очередном кредите на 21,5 млрд грн, который вместе с деньгами от Всемирного банка позволит провести выплаты вкладчикам и вывести с рынка очередную партию банков. Так что, продолжение следует.

Снижения тарифов не будет

На минувшей неделе украинские власти продолжили планомерную подготовку к зиме и провели по предложению премьера открытые парламентские слушания об установлении коммунальных тарифов в Украине. Выступая перед парламентариями, Яценюк заявил, что не рассчитывает на теплую зиму и допускает возникновение проблем с поставками угля на украинские теплоэлектростанции, а поэтому оценивает минимально необходимый объем запаса газа в подземных хранилищах в 19 млрд кубометров, что на 4 млрд кубов больше текущих запасов.

Между тем, мнение премьера не совпадает с мнением профильного министра. Так, глава Минэнергоуголя Владимир Демчишин до начала слушаний, в ходе парламентского Часа вопросов к правительству уверял, что текущий объем газа в ПГХ достаточный для прохождения отопительного сезона, и что газ можно докупить потом, а его потребление населением и промышленностью уже снизилось на 20% по сравнению с прошлым годом и может продолжать сокращаться.

Он обратил внимание на уровень недоплат за потребленный газ, который достиг 18% из-за накопления долгов предприятиями теплокоммунэнерго. Как ранее сообщали в Минэнергоугля, областные газораспределительные компании Дмитрия Фирташа и энергокомпания «Киевэнерго», входящая в холдинг ДТЭК Рината Ахметова, задолжали «Натфогазу» за поставленный газ 5 млрд грн. Кроме того, по прогнозам «Нафтогаза», его общий убыток от поставок газа населению по итогам 2015 года составит порядка 6 млрд грн.

В то же время, «Нафтогаз» рассчитывает на позитив – добиться от «Газпрома» экономически обоснованной, более низкой цены на газ и подписать с российским монополистом «зимний пакет» к концу сентября.

Но, как выяснилось, снижение контрактной цены на газ, если это состоится, никак не отразится на тарифах для населения. «Большинство из вас видели отчет «большой четверки» (четырех крупнейших аудиторских компаний) по тарифам, методологию расчета и проведение расчетов. Они все-таки говорят, что расчеты проведены правильно. На самом деле ответ один – на данный момент оснований для пересмотра тарифов нет», – заявил Демчишин.

Кстати, по оценкам премьера, Украина через 10 лет сможет полностью обеспечивать себя газом собственного производства при условии выполнения ряда мероприятий, одним из которых является повышение энергоэффективности. Таким образом, снижения коммунальных тарифов в течение этих 10 лет, видимо, ждать не стоит.

Статистика интригует

На минувшей неделе Государственная служба статистики опубликовала ряд данных, на первый взгляд, вполне обнадеживающих. К примеру, сальдо внешней торговли товарами Украины по итогам января-июля остается положительным и выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2 раза. Но с другой стороны - экспорт товаров из нашей страны, дающий валютную выручку и стабильность национальной валюте, за этот период снизился почти на 35%, импорт – на 38%. Причем показатели экспорта и импорта снизились по всем направлениям – как во взаимоотношениях с Россией, что вполне объяснимо, так и с Европейским Союзом. То есть, амбициозные планы украинских властей переориентировать внешнюю торговлю с востока на запад пока не сработали.

Также на минувшей неделе Госстат улучшил показатель падения ВВП Украины по втором квартале на 0,1 п.п. - до 14,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на некоторое улучшение, падение экономики Украины остается внушительным, и пока не верится, что прогнозы правительства о возврате к экономическому росту уже в следующем году оправдаются. Объем валового внутреннего продукта, по оценкам Госстата, в нашей стране составляет 10,5 тыс. грн на душу населения, что не дотягивает даже до 500 долларов США по текущему официальному курсу НБУ. Причем, если посчитать показатель на душу населения самостоятельно, картина еще хуже. Поделив ожидаемые правительством по итогам года 84 млрд долл. ВВП на 42,8 млн человек, получается годовой объем ниже 2 тыс. долл. на душу населения, или всего 163 долл. в месяц.

Порадовала статистика промпроизводства, согласно которой спад в украинской промышленности в августе в годовом выражении замедлился до 5,8% с 13,4%, зафиксированных месяцем ранее. Правда, по сравнению предыдущим месяцем, июлем, в августе зафиксировано падение промпроизводства на 4,2%, в то время как месяцем ранее показатель в соотношении месяц к месяцу вырос на 3,4%. Но стоит отметить, что в августе против июля на фоне общего падения зафиксирован рост производства кокса и продуктов нефтепереработки, добычи металлических руд, а также добычи каменного и бурого угля, что является весьма положительным трендом для украинского экспорта и в связи с предстоящим началом отопительного сезона.

Ольга Гордиенко (УНИАН)