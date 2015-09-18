Гривня закрыла межбанк на уровне 22,00 за доллар

В пятницу, 18 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,85/22,00 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,9520/25,1190 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3310/0,3340 гривни/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 21,6394 гривни/доллар, к этому часу было заключено 568 сделок на сумму 431,68 миллиона долларов.