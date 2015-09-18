Fitch объявил о "техническом" снижении рейтинга ПриватБанка в ходе сделки по продлению евробондов и субдолга

Как говорится в официальном сообщении Fitch, снижение рейтингов банка является стандартной процедурой для таких сделок на мировом рынке, при этом остальные рейтинги банка не изменились и отражают реальную ситуацию в банке и его лидирующие позиции на украинском рынке.

«По результатам проведения сделок по продлению сроков погашения еврооблигаций и субдолга банка рейтинги ПриватБанка будут пересмотрены в сторону повышения, в соответствии с методологией Fitch, в пределах суверенного рейтинга Украины «ССС», – говорится в сообщении агентства.