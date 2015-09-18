МВФ доволен соглашением между НБУ и Центробанком Швеции

Основной кредитор Украины Международный валютный фонд приветствует заключение договора о валютном свопе между Национальным банком Украины и Центральным банком Швеции, предусматривающего куплю-продажу 500 миллионов долларов США в обмен на украинскую гривню.

Об этом говорится в сообщении Фонда, размещенном на сайте организации.

Комментируя подписание договора, заместитель директора-распорядителя МВФ Дэвид Липтон отметил, что шестимесячный своп-договор предоставит необходимую финансовую поддержку программе реформы украинского правительства в дополнение к уже существующим договоренностям с другими кредиторами.

"В Украине восстанавливается макроэкономическая стабильность, экономика показывает признаки выхода их глухого угла. И своп-соглашение с Центробанком Швеции поддержит уверенность Украины на пути дальнейшего прогресса и стабилизации", - цитирует Липтона Фонд.

Читайте такжеМиссия МВФ будет работать в Украине до 2 октября — Порошенко

Как сообщал УНИАН, 17 сентября Национальный банк Украины заключил договор о валютном свопе с Национальным банком Швеции, а также договор о технической помощи для Украины, в рамках которого Центробанк Швеции будет сотрудничать с украинским регулятором, чтобы передать знания в сферах, важных для центральных банков.