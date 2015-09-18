Россия из-за девальвации рубля вернула за "Мистрали" вдвое больше, чем платила - Минпромторг РФ
Россия из-за девальвации рубля получила после срыва контрактов по "Мистралям" вдвое больше, чем платила.
Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, передает РИА "Новости".
"Насколько мне известно, они физически их вернули уже давно. Рентабельность из-за девальвации: мы платили исходя из бюджета, который формировался в рублях, из-за курса это получается в два раза больше, поэтому как раз в рублевой массе выиграли ровно в два раза", - сказал Мантуров на втором форуме регионов России и Беларуси в Сочи.
"Основная часть средств, которая превышает в два раза ранее уплаченные в рублях, соответственно, нами уже получена", - добавил он.
Как сообщал УНИАН, контракт на поставку двух вертолетоносцев типа "Мистраль" был заключен между французской DCNS/STX и Рособоронэкспортом в 2011 году.
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Франция должна была передать первый корабль «Владивосток» в ноябре прошлого года, однако летом 2014 года президент Франции Франсуа Олланд объявил, что в связи с событиями в Украине "Мистрали" не могут быть переданы РФ.
В Елисейском дворце заявили, что оба судна остаются в единоличной собственности Франции и в ее полном распоряжении.
Согласно достигнутым между РФ и Францией договоренностям, Париж должен был вернуть России 949,8 млн евро.