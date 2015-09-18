Россия из-за девальвации рубля вернула за "Мистрали" вдвое больше, чем платила - Минпромторг РФ

Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, передает РИА "Новости".

"Насколько мне известно, они физически их вернули уже давно. Рентабельность из-за девальвации: мы платили исходя из бюджета, который формировался в рублях, из-за курса это получается в два раза больше, поэтому как раз в рублевой массе выиграли ровно в два раза", - сказал Мантуров на втором форуме регионов России и Беларуси в Сочи.

"Основная часть средств, которая превышает в два раза ранее уплаченные в рублях, соответственно, нами уже получена", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, контракт на поставку двух вертолетоносцев типа "Мистраль" был заключен между французской DCNS/STX и Рособоронэкспортом в 2011 году.

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Франция должна была передать первый корабль «Владивосток» в ноябре прошлого года, однако летом 2014 года президент Франции Франсуа Олланд объявил, что в связи с событиями в Украине "Мистрали" не могут быть переданы РФ.

В Елисейском дворце заявили, что оба судна остаются в единоличной собственности Франции и в ее полном распоряжении.

Согласно достигнутым между РФ и Францией договоренностям, Париж должен был вернуть России 949,8 млн евро.