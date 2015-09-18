Порошенко подписал законы о реструктуризации госдолга и повышении соцстандартов

Президент Украины Петр Порошенко подписал пакет правительственных законопроектов, оговаривающих процедуру реструктуризации части государственного долга, а также изменения в государственный бюджет на 2015 год в части повышения социальных стандартов – зарплат, пенсий, социальных выплат различным категориям граждан, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

"Наша команда сделала все возможное, чтобы уже с 1 сентября был обеспечен рост социальных стандартов - УНИАН) пусть и на скромную величину – от 13 до 18%", - заявил президент во время подписания Закона на заседании Национального совета реформ.

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Как сообщал УНИАН, вчера, 17 сентября, Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2015 год", которым предусмотрено повышение соцстандартов с 1 сентября.

Также 17 сентября парламент конституционным большинством поддержал пакет подготовленных правительством законопроектов о реструктуризации части государственного долга, договоренность о которой была достигнута с Комитетом кредиторов в конце августа. Решением парламента внесены изменения в Бюджетный, Налоговый кодексы, а также в закон о ценных бумагах и фондовом рынке в части определения срока государственных деривативов - их выпуска, обслуживания и погашения, а также в части приоритетности реструктурированных долгов перед долгами, которые не попали в перечень подлежащих реструктуризации. Поправки в Налоговый кодекс касаются правил налогообложения кредиторской задолженности и доходов компаний-заемщиков гарантированных государством кредитов.

27 августа Украина и Комитет кредиторов достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 миллиардов долларов. Реструктуризация предусматривает полное списание 4 миллиардов долларов, отсрочку платежей по телу кредита на 4 года, а также установление единой процентной ставки по бондам на уровне 7,75%.