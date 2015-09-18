Валовой внешний долг Украины во втором квартале вырос на 0,8%

Валовой внешний долг Украины во втором квартале 2015 года по сравнению с первым кварталом вырос на 1,007 миллиарда долларов США, или на 0,8%, – до 126,976 миллиарда долларов, сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно аналитической записке НБУ, объем валового внешнего долга Украины по отношению к ВВП вырос до 122,8% с 110,5% ВВП на конец первого квартала.

Регулятор отмечает, что основной валютой внешних заимствований Украины по состоянию на 1 июля остается доллар США, на который приходится 74,7% обязательств.

На конец второго квартала на сектор общего государственного управления пришлось 35,894 миллиарда долларов, или 28,27% валового внешнего долга, на банки - 15,739 миллиарда долларов, или 12,40%, на органы денежно-кредитного регулирования (центральный банк) - 6,574 миллиарда долларов, или 5,18% долга, на прочие секторы - 59,027 миллиарда долларов, или 46,49% долга.

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Как сообщал УНИАН, валовой внешний долг Украины в первом квартале 2015 года по сравнению с началом года сократился на 0,27%, или на 340 миллионов долларов – до 125,967 миллиарда долларов.

По итогам 2014 года валовой внешний долг Украины сократился на 11,1%, или на 15,772 миллиарда долларов, по сравнению с началом года – до 126,307 миллиарда долларов.