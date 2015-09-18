НБУ ликвидирует очередной банк

Национальный банк Украины 18 сентября принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Столичный", в котором с июля работает временная администрация Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

По информации на сайте НБУ, регулятор принял такое решение по предложению Фонда гарантирования.

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц 10 июля ввел временную администрацию в небольшой банк "Столичный" (г. Сумы) на основании решения Национального банка Украины о признании этого банка неплатежеспособным.

Справка УНИАН. Банк "Столичный" (ранее – "Бонус Банк") работал на рынке Украины в качестве Сумского регионального банка с 1993 года и входит в группу небольших финучреждений по активам.