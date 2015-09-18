США могут оштрафовать Coca-Cola на $3,3 миллиарда за занижение прибыли

Крупнейшему в мире производителю безалкогольных напитков Coca-Cola Company грозит штраф в 3,3 миллиарда долларов за занижение показателя прибыли в отчетностях за 2007-2009 годы, сообщает Прайм со ссылкой на сообщение компании.

Согласно этому сообщению, Федеральная налоговая служба США (IRS) в ходе проверки выявила, что налогооблагаемый доход компании на протяжении определенного срока должен был быть выше сообщенного ею. Регулятор в связи с этим направил Coca-Cola уведомление о том, что ей может грозить штраф в виде дополнительных федеральных подоходных налогов.

"Спорные суммы, в основном, относятся к вопросу трансфертного ценообразования с учетом соответствующей суммы налогооблагаемого дохода, о которой компании должны сообщать в США в связи с лицензированием нематериального имущества в определенных родственных зарубежных компаниях", - поясняет Coca-Cola.

Компания утверждает, что следовала той же методологии трансфертного ценообразования, о которой подписала с IRS в 1996 году соглашение о взимании налогов. Это соглашение защищает компанию от штрафов, если она следовала этой методологии.

По словам компании, данный спор не окажет существенного влияния на финансовые результаты. Coca-Cola также отметила, что регулярно оценивает свои налоговые резервы для подобных ситуаций.

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Coca-Cola Company была образована в 1892 году. Компания, базирующаяся в городе Атланта (штат Джорджия), продает свою продукцию более чем в 200 странах мира.