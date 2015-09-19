СМИ: Хедж-фонд Aurelius хочет лучших условий реструктуризации долга Украины

Об этом сообщил источник информагентства Reuters, передает Deutsche Welle.

"Это Aurelius. Они аккумулировали бонды с рынка", - заявил анонимный источник информагентства. Хедж-фонд скупал украинские облигации включительно по тем, период погашения которых приходится на последние месяцы 2015 года. Ранее в этом году облигации достигали минимума стоимости в 35 центов за доллар номинала (когда объявление дефолта выглядело вероятным), однако сегодня торгуются на уровне 78 центов.

Власти Аргентины, чьи облигации также скупал Aurelius, охарактеризовала упомянутый хедж-фонд как "стервятников", поскольку тот вместе с другим хедж-фондом Elliott, на протяжении длительного времени оказывал давление на Буэнос-Айрес ради полной уплаты суверенного долга. В качестве инструмента давления применялся, в частности, арест государственных активов.

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В августе Украина договорилась с крупнейшими держателями облигаций о списании 20% коммерческого долга и реструктуризации остальной суммы на четыре года. Соглашение с кредиторами является условием продолжения программы МВФ.

Однако часть держателей бондов со сроком погашения в этом году отмечает, что реструктуризация долга в одобренной форме является несправедливой по отношению к ним , учитывая сроки погашения. Накануне группа держателей через адвокатов фирмы Shearman & Sterling заявила, что их доля является достаточно большой, чтобы оспорить соглашение относительно долга объемом в 18 миллиардов долларов США.

Юристы Shearman & Sterling отказались называть своего клиента, а представитель Aurelius отказался от комментариев.

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Такое развитие событий может отсрочить реструктуризацию долга, которую Украина стремится завершить до конца октября. Однако по данным источника агентства Reuters, фонд не сможет сорвать соглашение, реструктуризация долга произойдет. А фонд, видимо, присоединится к России и не будет принимать в ней участие.