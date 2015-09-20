Яресько: кредит от Всемирного банка поможет сбалансировать госбюджет

Об этом на своей странице в соцсети написала министр финансов Наталия Яресько. "Этот кредит - это следующий шаг в усилении финстабильности в нашей стране, в оздоровлении ее экономики. Это поможет нам вернуться к экономическому росту, к созданию рабочих мест и повышения уровня жизни каждого нашего гражданина", - написала министр.

Читайте такжеЕБРР позитивно оценивает аграрные реформы в Украине и готов инвестировать более $300 млнПо ее словам, предоставленный под очень низкие проценты кредит, будет способствовать сбалансированию государственного бюджета и позволит направить дополнительное финансирование на приоритетные потребности государства. "Ведь здоровые государственные финансы являются залогом сильной экономики и доверия граждан", - отметила министр.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября Наталия Яресько подписала соглашение о получении $500 млн второго программного займа на проведение реформ в финансовом секторе с директором Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы, региона Европы и Центральной Азии Чимяо Фаном.