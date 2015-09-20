Пенсионеры с 4 октября получат доплаты за сентябрь и повышенные пенсии за октябрь – Яценюк

С 4 октября пенсионеры получат доплаты к пенсиям за сентябрь и повышенные пенсии за октябрь.

Об этом глава правительства Арсений Яценюк сообщил в передаче "10 минут с премьер-министром".

Яценюк напомнил, что на прошлой неделе парламент конституционным большинством поддержал правительственный законопроект о повышении зарплат и пенсий.

"Средний размер такого повышения составляет от 13 до 19%. 19% - для зарплат высококвалифицированных работников, 13% - пенсионеров", - добавил он.

"Доплата к пенсии, которая начисляется с 1 сентября текущего года, будет осуществлена в октябре. С 4 октября украинские пенсионеры получат как доплату за сентябрь, так и повышенную пенсию за октябрь", - подчеркнул Яценюк.

В отношении работников бюджетной сферы, глава правительства напомнил, что они уже получили авансовые выплаты.

"Поэтому повышенные заработные платы для бюджетников будут выплачены в первой декаде октября", - добавил Яценюк.

В то же время Яценюк отметил, что в местных бюджетах есть необходимые средства для выплат повышенных зарплат бюджетникам, ведь в результате бюджетной децентрализации они получили дополнительно 40% доходов.

"Центральный бюджет дает свою сумму средств, местные бюджеты имеют также необходимую сумму средств для обеспечения стопроцентной выплаты всех повышенных социальных стандартов, о чем Кабинет министров Украины уже принял соответствующее решение", - подчеркнул глава правительства.

Кроме того, напомнил Яценюк, Верховная Рада конституционным большинством голосов поддержала план реструктуризации и списания долгов, предложенный правительством Украины.

По его словам, это дает возможность Украине списать 3,6 миллиарда долларов долгов перед частными кредиторами.

"Это дает возможность Украине сэкономить около 5 миллиардов долларов на выплате процентов до 2040 года и не выплачивать "тело" кредита в течение ближайших четырех лет. Это дает возможность Украине начать стабилизацию финансово-экономической ситуации в Украине", - подчеркнул премьер.

Читайте такжеМВФ доволен Радой, поддержавшей реструктуризацию внешних долгов

Как сообщал УНИАН, 17 сентября Верховная Рада приняла Закон “О внесении изменений в Закон Украины “О государственном бюджете Украины на 2015 год” (№3060), которым предусмотрено увеличение плановых доходов госбюджета на 14,3 миллиарда гривень. 10 миллиардов гривень дополнительных поступлений будут направлены на повышение социальных стандартов.

Также 17 сентября парламент конституционным большинством поддержал пакет подготовленных правительством законопроектов о реструктуризации части государственного долга, договоренность о которой была достигнута с Комитетом кредиторов в конце августа.