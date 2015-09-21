Россия возвращается в 90-ые: зарплату снова стали платить кирпичами и курами

В кризис россияне получают часть зарплаты теплицами, мангалами, колбасой, курами, остатками продуктов с PR-акций, сертификатами на турпоездку, пиломатериалом. Как пишут "Известия", таковы результаты опроса, который провел исследовательский центр рекрутингового портала Superjob.

Между тем, по данным Росстата, не могут получить зарплату в срок 80 тыс. россиян. На «горячую линию» Общественной палаты по невыплате зарплаты с июля поступило около 3 тыс. жалоб.

Читайте такжеКремль признал, что российская экономика "лежит на дне"Исследовательский центр Superjob провел опрос среди 1600 работающих россиян.

Среди ответов были такие: «Вместо денег выдавали сертификаты на покупку колбасной продукции» (бухгалтер, Волгоград), «У нас птицефабрика — курицей» (мастер строительно-монтажных работ, город Шарыпово в Красноярском крае), «Рассчитались металлоизделиями: теплица, мангал» (глава отдела закупок, Тверь), «Сертификатом на турпоездку» (директор, город Дмитров в Московской области), «Пиломатериалом» (начальник производства, Томск), «Остатками продуктов с PR-акции, обосновывая перерасходом за наш счет» (event-менеджер, Москва), «Частично, продуктами» (начальник производства, Барнаул).

В начале сентября сообщалось, что работники завода строительных материалов в городе Советск в Тульской области получают зарплату кирпичами. При этом предприятие, которое находится на грани банкротства, должно работниками 4 млн руб.

На оплату натурой переходят и люди творческих специальностей.

Как сказано в Трудовом кодексе РФ, работодатель может выдать до 20% заработной платы в «неденежной форме», если такая оговорка есть в трудовом договоре. При этом запрещено выдавать зарплату спиртными напитками, наркотическими веществами, оружием, купонами, долговыми расписками.

По словам ведущего научного сотрудника Института комплексных социальных исследований РАН Леонтия Бызова, выдача зарплаты стройматериалами или продуктами была «регулярной практикой» в 90-е годы.

"Тогда очень многие предприятия производили неликвидную продукцию и из-за этого не могли расплатиться со своими работниками, - сказал он. – Заводы и фабрики выдавали зарплату собственной продукцией, перекладывали на работников задачу, как это все продать. В 2000-е годы эта практика практически исчезла. Сейчас опять начинают появляться сообщения о таких случаях. Очевидно, в условиях кризиса, который достаточно быстро развивается, ряд предприятий оказались перед той же проблемой, что и в середине 90-х годов. Из-за падения рубля себестоимость их продукции сильно выросла. И они не в состоянии ее продать. Особенно эта ситуация характерна для моногородов".

Согласно данным Росстата, 80 тыс. россиян и вовсе не получают зарплату, по крайней мере вовремя. В целом задолженность работодателей перед сотрудниками составляет 3,5 млрд рублей. Больше всего она в строительном секторе (1,2 млрд рублей) и в секторе обрабатывающих производств (также 1,2 млрд рублей).