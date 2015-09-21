Фонд гарантирования уверяет - денег на выплаты вкладчикам ликвидируемых банков хватит

Фонд гарантирования вкладов физических лиц обещает направить средства, вырученные за правительственные облигации внутреннего госзайма на 21,5 млрд грн, на выплаты гарантированного возмещения вкладчикам неплатежеспособных банков, включая банки «Дельта», «Финансовая инициатива», «Финансы и Кредит».

Как сообщается на сайте фонда, в рамках постановления Кабинета министров и на основании заключенного с Министерством финансов договора фонд получит ОВГЗ, которые будут монетизированы. По информации Фонда гарантирования, облигации будут эмитированы на срок до 20 лет по ставке до 12% годовых в обмен на векселя фонда, выданные на тех же условиях.

Читайте такжеКабмин выделяет 21,5 миллиарда Фонду гарантирования вкладовФонд подчеркивает, что указанных средств будет достаточно для обеспечения выплат вкладчикам неплатежеспособных банков, которые сегодня находятся в управлении фонда, и напоминает, что в 2015 году уже выплатил вкладчикам неплатежеспособных банков более 33 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины удовлетворил просьбу Фонда гарантирования вкладов о выделении 21,5 млрд грн на обеспечение выплат вкладчикам неплатежеспособных банков. Фонд рассчитывает получить эти ресурсы до конца текущего года.

В 2014-2015 годах Фонд гарантирования получил кредиты у Национального банка Украины на 20,2 млрд грн, у Министерства финансов - на 30,1 млрд грн. Сумма собственных поступлений средств фонда, включая регулярные взносы от банков и выручку от продажи активов ликвидируемых банков, за этот период составила 11,5 млрд грн.

Объем финансовых ресурсов Фонда гарантирования на 1 сентября 2015 года составил 17,115 млрд грн.

В рамках процесса очистки банковской системы НБУ за 2014 и неполный 2015 год признал неплатежеспособными 59 банков, в том числе три банка – «Финансы и Кредит», «Интеграл-Банк» и «Национальные инвестиции» – были переданы в управление Фонда гарантирования на прошлой неделе.