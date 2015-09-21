Минфин опровергает обвинения Тимошенко в утечке инсайдерской информации

Министерство финансов Украины категорически отвергает обвинения народного депутата Юлии Тимошенко против правительственного уполномоченного по вопросам управления государственным долгом Виталия Лисовенко, озвученные ею во время выступления на телевидении 18 сентября, называя эти обвинения полностью безосновательными.

Тимошенко в эфире «Шустер Live» заявила, что благодаря утечке инсайдерской информации из украинского правительства, «Альфа-Банку» удалось заработать на купле-продаже государственного долга Украины 320 млн долл., которые должны были быть списаны Кабинетом министров. Лидер «Батькивщины» заявила, что утечку информации обеспечили доверенные лица «Альфа-Банка» в Кабмине, в частности, Виталий Лисовенко, который до 2014 года работал в этом банке на руководящих должностях.

Читайте такжеЗаконы о реструктуризации приняли. Что дальше «Переговоры со Специальным комитетом кредиторов были проведены в соответствии с международными стандартами прозрачности и под наблюдением Международного валютного Фонда. Участники рынка или кто-либо из международных регуляторов, задействованных в переговорах, не заметили никаких аномалий или искажений на рынке во время переговоров, которые были бы возможны при покупке/продаже облигаций на инсайдерской информации, в чем заключается суть обвинений Тимошенко», - сообщается на сайте Минфина.

Кроме того, Минфин напоминает, что важность достигнутого соглашения с кредиторами была признана конституционным большинством Верховной Рады в четверг, 17 сентября, в ходе принятия законов о реструктуризации, за каждый из которых проголосовали более 300 народных депутатов, в том числе сама Тимошенко и представители ее политической фракции. «Безосновательные нападки не могут изменить действительность или снизить успех соглашения по реструктуризации долга с кредиторами», - подчеркивается в сообщении.

Также на обвинения Тимошенко отреагировал «Альфа-Банк» (Украина). «Заявление Юлии Тимошенко полностью не соответствует действительности и является спекулятивным. Как следует из официальной отчетности банка, которая ежедневно подается в НБУ, «Альфа-Банк» (Украина) не осуществлял таких или подобных операций с суверенными еврооблигациями Украины ни в 2015 году, ни ранее, поскольку банкам Украины прямо запрещается инвестировать средства в данный инструмент», - говорится в официальном завлен6и банка, переданном УНИАН.

Банк утверждает, что «Альфа-Банк» (Россия) также не осуществлял никаких подобных операций. «Более того, банк в своей работе неуклонно руководствуется принципами верховенства права и закона Украины, соблюдает все требования законодательства, а также нормы Корпоративного кодекса этики, который запрещает использование инсайдерской информации в целях обогащения. Мы считаем подобные безосновательные заявления со стороны Юлии Тимошенко порочащими безупречную деловую репутацию «Альфа-Банка» и рассматриваем вопрос обращения в суд для защиты своих законных прав», - отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 27 августа Украина и Комитет кредиторов достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 млрд долл. Реструктуризация предполагает полное списание 3,6 млрд долл., отсрочку платежей по телу кредита в сумме 11,5 млрд долл. на 4 года, а также фиксирование ставки купона по всем бондам на уровне 7,75% годовых.

В четверг, 17 сентября, Верховная Рада Украины конституционным большинством приняла правительственный пакет законов, позволяющий завершить процесс реструктуризации на согласованных с кредиторами условиях. в частности, правительству удалось согласовать с парламентариями механизм компенсации потерь кредиторов в обмен на частичное списание долга при росте ВВП Украины более чем на 3% ежегодно после 2020 года.

Президент Украины Петр Порошенко подписал законы о реструктуризации в пятницу, 18 сентября. В рамках этих законов Минфин на этой неделе начнет обмен реструктуризированных облигаций на новые и приостановит обслуживание старых облигаций.