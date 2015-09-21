Оккупационные власти Крыма заявили, что на смену западным туроператорам на рынок могут прийти китайские

12:05, 21 сентября 2015
Финансы
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Потеря крымского рынка западноевропейскими туристическими операторами обернется для них проблемой, а их место быстро займут другие.

REUTERS

Об этом заявил так называемый "министр курортов и туризма республики" Сергей Стрельбицкий, передает РИА "Новости".

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"Они конечно пока теряют рынок Крыма. Я думаю, что это для них обернется большой проблемой, потому что свято место пусто не бывает, и сегодня выходят китайские операторы, которые очень часто начали приезжать в Крым и присматриваться к Крыму", - сказал Стрельбицкий в эфире радиостанции "Россия сегодня".

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По его мнению, операторы Западной Европы, несмотря на ограничения, не теряют интерес к Крыму.

"Все равно в Крым приезжают иностранцы и те данные, которые есть в министерстве, правда это пока не аксиома, говорят о том, что западные туроператоры пользуются старыми связями, выходят на наших операторов и просят помочь тому или иному туристу, который приезжает в Крым из Европы", - сказал "министр".

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Как сообщал УНИАН, крымские татары и активисты с 12:00 20 сентября начали бессрочную акцию по блокаде полуострова со стороны материковой Украины, которая заключается в недопущении грузового транспорта в Крым.

По информации координационного совета акции, через административную границу будут беспрепятственно пропускаться пешеходы и легковой транспорт.

Ранее председатель Меджлиса крымскотатарского народа, депутат Верховной Рады Чубаров не исключил, что вслед за "продуктовой блокадой" Крыма, оккупированного Россией, крымские татары будут добиваться прекратить поставки электроэнергии на полуостров.

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