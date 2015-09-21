Фонд гарантирования продлил ликвидацию "Старокиевского банка" на 1 год

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил сроки ликвидации "Старокиевского банка" на 1 год - до 18 сентября 2016 года включительно.

Как сообщается на сайте фонда, на этот же период продлеваются полномочия ликвидатора банка Любови Пантиной.

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в "Старокиевский банк" 17 июня 2014 года на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным. Фонд начал процедуру ликвидации банка 17 сентября прошлого года.

"Старокиевский банк" работал на рынке Украины с 1991 года и входил в группу небольших финучреждений по объему активов. Основными владельцами банка являлись компании "СВМ Лтд" (21,75%), "Компрайс" (20,85%), "Комтех" (24,13%), "СК МД-Гарант" (21,07%). СМИ ассоциировали финучреждение с киевскими банкирами Дмитрием Виленским и Юрием Яременко, которые управляли банком и его акциями.