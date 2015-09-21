Доллар начал неделю укреплением к мировым валютам

На мировых торгах в понедельник, 21 сентября, курсы евро и иены снижаются по отношению к доллару на фоне прогнозов возможности ослабления кредитно-денежной политики ЕЦБ и Банком Японии после сохранения базовой ставки ФРС США, передает ПРАЙМ.

Так, курс евро к доллару уже опустился до 1,1290 доллара с 1,1303 доллара за евро днем ранее. Курс доллара к иене поднялся до 120,36 иены за доллар со 119,97 иены за доллар в пятницу. Индекс доллара (курс доллара к корзине шести валют стран — основных торговых партнеров США) вырос на 0,1% - до 95,33 пункта.

Читайте такжеФРС США сохранила базовую ставку на рекордно низком уровнеПо итогам сентябрьского заседания, ФРС оставила ставку на минимальной отметке 0-0,25%. При этом 13 из 17 членов комитета выразили мнение, что 2015 год является подходящим временем для нормализации кредитно-денежной политики.

В то же время среди участников торгов укрепляется мнение о том, что курс денежной политики в США и Европе расходится, и ЕЦБ может продлить действие своей программы количественного смягчения за пределы изначально установленного срока - сентября 2016 года.