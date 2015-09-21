Гривня торгуется на межбанке по 21,93 за доллар

В понедельник, 21 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 21,78/21,93 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,6090/24,7760 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3280/0,3300 гривни/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 21,8955 гривни/доллар, к этому часу было заключено 65 сделок на сумму 27,63 миллиона долларов.