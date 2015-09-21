Фонд гарантирования после неудачной продажи начал ликвидацию "Укргазпромбанка"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал процедуру ликвидации "Укргазпромбанка", месяц назад проданного арабской компании Primestar Energy FZE, сообщается на сайте фонда.

Фонд напомнил, что Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка в связи с тем, что его новый владелец вовремя не выполнил свои обязательства по приведению деятельности финучреждения в соответствие с законодательством в части выполнения нормативов капитала и ликвидности.

Также сообщается, что фонд назначил ликвидатором банка Евгения Ожга сроком на 2 года.

Читайте такжеФонд гарантирования намерен продать активы 9 банков-банкротов

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц принял решение о прекращении временной администрации в "Укргазпромбанке" с 12 августа в связи с продажей 100% его акций арабской компании Primestar Energy FZE.

Временная администрация работала в банке с 7 апреля этого года на основании решения Национального банка Украины о признании банка неплатежеспособным.

14 сентября НБУ отстранил Ивана Дияка от должности члена наблюдательного совета "Укргазпромбанка" и потребовал его замены в связи с тем, что Дияк являлся одним из крупнейших владельцев банка, допустившим его неплатёжеспособность, и его деловая репутация не соответствует требованиям регулятора для назначения на руководящие посты в банках.

"Укргазпромбанк" работал на рынке Украины с 1996 года и входил в группу небольших финучреждений. Одним из основных владельцев банка до его неплатежеспособности являлся львовский бизнесмен Иван Дияк – в прошлом народный депутат Украины и советник президента Виктора Ющенко, а также бывший советник председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".