Теневая экономика является одним из основных препятствий налоговой реформы - эксперты

Высокий уровень коррупции и теневой экономики являются одними из основных препятствий в проведении налоговой реформы, считают 60% экспертов, опрошенных Международным центром перспективных исследований.

Согласно опросу, результатами которого располагает УНИАН, 60% экспертов считают, что еще одним серьезным препятствием в проведении налоговой реформы является отсутствие государственной стратегии экономического развития.

Кроме того, эксперты оценили по 10-бальной шкале основные государственные решения касательно реформирования системы налогообложения.

Самую низкую оценку получили внедрение дополнительного импортного сбора – 2,16 балла и внедрение специальных счетов для администрирования НДС – 3,6 балла. Самую высокую оценку получило решение по гармонизации налогового и бухгалтерского учета – 6,174 балла.

Согласно исследованию, 44% экспертов считают, что простота администрирования налогов за последний год осталась без изменений, а по мнению 28% опрошенных – произошло значительное ухудшение администрирования налогов.

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Как сообщал УНИАН, налоговая реформа, разработанная Министерством финансов, предполагает введение единой ставки в размере 20% на все ключевые налоги: единый социальный взнос, налог на доходы физических лиц, налог на прибыль предприятий, налог на добавленную стоимость.