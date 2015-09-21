Налоговая реформа: не хватает обратной связи

1 сентября 2015 года многие предприниматели ожидали с таким же трепетом, как и первоклассники. И если у вторых начинался первый учебный год в школе, то у предпринимателей — новый «налоговый» период: этот день вступала в силу обновленная редакция Налогового кодекса Украины, которая, по мнению ее разработчиков, должна дать старт новой эпохе взаимоотношений предпринимателей с государством, и, по логике, у предпринимателей должен начаться новый виток развития и процветания.

Правительство не намерено взыскивать налоги с минимальной зарплаты, а после 2018 года с заработной платы будет удерживаться только один налог — в размере 20%

По уже сложившейся традиции, растолковать суть нововведений решил с телеэкранов премьер-министр Украины Арсений Яценюк в своем обращении «10 минут с премьером». Из его уст предприниматели узнали о том, что в Украине стартовал второй этап налоговой реформы, который продлится до 2018 года. А пока в стране переходной период, ставка единого социального взноса на фонд оплаты труда будет составлять 20%. Аналогичным будет и размер налога с доходов физических лиц. Правительство не намерено взыскивать налоги с минимальной зарплаты, а после 2018 года с заработной платы будет удерживаться только один налог — в размере 20%.

В новой редакции Налогового кодекса решили закрепить единую ставку по 4-м ключевым налогам, а именно: налог на добавленную стоимость, единый социальный взнос, налог с доходов физических лиц, налог на прибыль – в размере 20%. Параллельно, вводится «инвестиционный» налоговый кредит, но к сожалению, конкретные его условия пока не определены.

Одним из позитивов можно назвать сохранение упрощенной системы налогообложения, которая является залогом развития для малого и среднего бизнеса. При этом чиновники не скрывают, что «упрощенка» может действовать избирательно, дабы свести к нулю возможность использования ее крупным бизнесом в целях минимизации налогов.

Из положительных моментов также следует отметить введение единого стандарта определения таможенной стоимости товаров. Несомненным плюсом является ликвидация налоговой милиции и сокращение количества работников Государственной фискальная служба. С «чистого листа» планируют создать Государственную службу финансовых расследований.

Остальные заявления Арсения Яценюка о наступлении «налогового рая» в Украине были не конкретны. А детально проанализировать дальнейшие планы Кабмина весьма проблематично, поскольку слова не подкреплены поданными в Верховную Раду Украины законопроектами.

Стоить отметить, что упрощение налоговой системы, ставок налогообложения — безусловный прогресс, но, как и всегда, «дьявол кроется в деталях», и практическая реализация задекларированных изменений будет иметь определяющее значение.

На данный момент говорить о достоинствах и рисках реформы преждевременно. Дело в том, что очень часто конкретные последующие действия и решения Кабмина в сфере налогообложения не соответствуют публично заявленным.

Ни для кого не секрет, что реальная налоговая нагрузка на предприятия за последние полтора года возросла. Возможно, принимая новую редакцию налогового кодекса, правительство пытается отыграть ситуацию в плане возращения адекватной налоговой нагрузки.

На данный момент говорить о достоинствах и рисках реформы преждевременно

В то же время, анонсированная руководством Кабмина реорганизация, не приведет к полной перезагрузке фискальной службы. Поэтому предпринимателям не стоит рассчитывать на изменение идеологии работы фискалов. Заявления о том, что фискальная служба станет сервисом-помощником для предпринимателей пока не находит реальных подтверждений, поскольку невозможно построить новое со старыми кадрами.

Существующий мораторий на проверки для малых субъектов — большой плюс. Но предприниматели понимают, что, несмотря на мораторий, налоговая проверка все-таки может прийти и к ним. Только теперь фискалы могут «пожаловать в гости» с благословения самого высокого руководства. Кроме того, не сняты вопросы относительно качества проверок и обоснованности доначислений.

Неоправданная сложность налогового регулирования и его нестабильность – по-прежнему самая большая проблема для предпринимателей

Предприниматели понимают, что произвол фискалов несколько снизился, но не искоренился. Подобные условия не стимулируют бизнес работать прозрачно.

Также следует принимать во внимание, что налоговая реформа уже набила оскомину бухгалтерам предприятий. Законы и разъяснения к ним меняются настолько часто, что многие предприятия не видят целесообразности проводить налоговое планирование своей деятельности. Неоправданная сложность налогового регулирования и его нестабильность – по-прежнему самая большая проблема для предпринимателей.

Безусловно, Украина нуждается в реформировании налогового законодательства и упрощении бюрократических процедур. Но Кабмин должен помнить, что процесс управления всегда предусматривает наличие обратной связи. Складывается впечатление, что при написании законопроектов, чиновники по-прежнему не хотят слышать замечаний и пожеланий предпринимателей. Или принимают прогрессивные законы, но продолжают взыскивать налоги по-старому.

Хотелось бы, что чиновники также совершенствовались, поскольку в обществе существует на это серьезный запрос.

Ирина Кузина, адвокат, руководитель Харьковского офиса ЮФ «Ильяшев и Партнеры»