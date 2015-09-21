Нацбанк прогнозирует снижение инфляции в 2016 году до 12%

Национальный банк Украины прогнозирует рост ВВП нашей страны в 2016 году на 3,1%, сообщается на странице регулятора в социальной сети Facebook.

Напомним, в конце июня НБУ ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2015 году до 9,5% и повысил прогноз инфляции до 48% на конец года.

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Как сообщал УНИАН, падение ВВП Украины во втором квартале 2015 года замедлилось до 14,6% в годовом выражении после падения на 17,2% в первом квартале.

Кабинет министров рассматривает три сценария развития экономики Украины в 2015 году, согласно которым падение ВВП страны ожидается на уровне от 11,9% до 5,5%.

Согласно прогнозам Международного валютного фонда и Европейского банка реконструкции и развития, ВВП Украины в 2015 году упадет на 9%. Всемирный банк прогнозирует падение ВВП страны в этом году на 7,5%.