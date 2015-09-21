Фонд гарантирования намерен продать активы 13 банков-банкротов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц намерен на этой неделе продать активы 13 неплатежеспособных банков на общую сумму более 528,27 миллиона гривень.

Как сообщается на сайте фонда, в том числе на продажу выставляются основные средства и активы банков "Меркурий", "Интербанк", "Пивденкомбанк", "Золотые ворота", "Мелиор Банк", "Имексбанк", "Брокбизнесбанк", "Легбанк", "Порто Франко", "Банк Демарк", "Грин банк".

Кроме того, фонд рассчитывает продать права требования по выданным кредитам "Реал Банка" и "Эрде банка".

Фонд напоминает, что на прошлой неделе реализовал активы 16 неплатежеспособных банков на сумму более 58,36 миллиона гривень.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в конце июня заявил о завершении основного этапа очистки банковской системы. В результате этой очистки Фонд гарантирования в 2014-2015 годах получил в управление свыше 50 неплатежеспособных банков с активами по балансовой стоимости на 320 миллиардов гривень.

Фонд планирует выручить от продажи активов ликвидируемых банков порядка 50 миллиардов гривень, в том числе до 5 миллиардов гривень уже в этом году, рассчитывая на серьезные результаты с осени.

В июле фонд продал активы 23 неплатежеспособных банков на сумму свыше 46,74 миллиона гривень. В целом с марта 2015 года фонд выручил от продажи активов неплатежеспособных банков 369,05 миллиона гривень.