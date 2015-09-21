Убытки работающих банков с начала года составили 47,9 миллиарда гривень – НБУ

Банковская система Украины, без учета неплатежеспособных банков, по итогам января-августа 2015 года получила 47,902 миллиарда гривень убытков, сообщается на сайте Национального банка Украины.

Полные данные по банковской системе (с учетом неплатежеспособных банков) и сравнительные данные не приводятся.

Учитывая ранее обнародованные показатели убытков работающих банков за январь-июль, в августе банковская система, без учета неплатежеспособных банков, нарастила убыток на 14,767 миллиарда гривень.

По оценкам НБУ, доходы работающих банков за январь-август составили 141,230 миллиарда гривень, расходы – 189,132 миллиарда гривень.

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Как сообщал УНИАН, банковская система Украины, без учета неплатежеспособных банков, по итогам января-июля 2015 года получила 33,135 миллиарда гривень убытков.

В 2014 году банковская система Украины получила 52,966 миллиарда гривень убытков.