СБУ предотвратила выведение в оккупированный Крым 200 миллионов гривень государственных средств

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

В частности, как отмечается в сообщении, на момент аннексии АР Крым государственное предприятие "Энергорынок" имело задолженность на эту сумму перед одной из крымских энергокомпаний. Впоследствии постановлением Кабинета министров Украины перечисление государственных средств предприятиям, которые находятся во временно оккупированном Крыму, были запрещены.

В то же время крымские предприниматели, используя фиктивные договоры, осуществили переуступку долга одной из украинских энергокомпаний, с которой имели общего владельца. Последняя через механизм принудительного взыскания по судебным решениям пыталась получить средства с ГП "Энергорынок". Затем деньги планировалось направить на счета крымской компании, сообщили в СБУ.

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Сотрудники спецслужбы собрали и предоставили документы, которые сделали невозможным принятие необоснованных судебных решений по этому делу, подчеркивается в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что по мнению председателя Государственной службы по делам Крыма Наримана Устаева, отмена закона о свободной экономической зоне «Крым» отвечает интересам граждан и, соответственно, самой службе.