В Грузии снижается нацвалюта: премьер успокаивает население

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили призвал общество не паниковать, сохранять спокойствие и не поддаваться "ошибочному ажиотажу" по поводу курса грузинской валюты, передает "Sputnik Грузия".

Премьер утверждает, что нацвалюта "достигла своего пика" и ухудшения ситуации не ожидается.

Читайте такжеПорошенко: Саакашвили будет великим премьером, но не УкраиныЛари начал резко обесцениваться с ноября прошлого года. Правительство представило антикризисный план для привлечения иностранных инвестиций, который был раскритикован представителями оппозиции. Грузинские власти недавно заявили, что для предотвращения дальнейшей девальвации лари будут использованы дополнительные резервы.

С начала летнего сезона курс лари стабилизировался, однако ощутимое падение вновь возобновилось с середины июля, когда курс лари по отношению к доллару достиг отметки в 2,25 лари за доллар. В августе курс достигал 2,30-2,35. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару на 21 сентября на уровне 2,44 лари за доллар.

"Курс лари достиг пика, на данном этапе кризисный период уже пройден. Учитывая все прогнозы и анализы, ситуация должна урегулироваться и стабилизироваться", — заявил Гарибашвили.