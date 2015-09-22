Нацбанк намерен разрешить инкассацию небанковским учреждениям

Национальный банк Украины планирует привлечь специализированные небанковские компании к оказанию банкам услуг по инкассации, обработке и хранению наличности, сообщается на сайте регулятора со ссылкой на проект соответствующего постановления.

Как отмечается в сообщении, банки самостоятельно смогут выбирать для себя оптимальный вариант - или осуществлять операции с наличностью своими силами, или привлекать специализированные компании.

Читайте такжеГонтарева надеется получить третий транш МВФ в октябре, а четвертый - до конца годаНБУ сообщает, что привлечение юридических лиц-небанковских учреждений к аутсорсингу наличного обращения является распространенной международной практикой. В частности, такой опыт имеет Федеральная резервная система США, Европейский центральный банк, центральные банки всех ведущих стран Европы, Азии, Африки и Америки, крупнейшие коммерческие банки мира и торговые сети.

По мнению регулятора, это нововведение будет способствовать созданию на рынке равноправной конкурентной среды, снижению тарифов за предоставление услуг по инкассации и снижению цен на обработанную наличность. Кроме того, аутсорсинг позволит снизить уровень расходов банков за счет укрупнения наличных потоков и их концентрации в кассовых центрах специализированных компаний.

Одновременно Нацбанк подчеркивает, что для предотвращения неконтролируемых процессов на наличном рынке он оставляет за собой контроль за соблюдением требований регулятора в этом направлении.

Как сообщал УНИАН, в Украине объем наличности в обращении вне банковской системы за январь-декабрь 2014 года вырос на 44,989 млрд грн, или 18,9%, – до 282,765 млрд грн.

В конце июля этого года Национальный банк сообщил, что намерен снизить предельную сумму наличных расчетов между физическими лицами до 50 тыс. грн со 150 тыс. грн, действующих в настоящее время.

По оценкам НБУ, первоочередной задачей для реформирования и развития платежной системы страны является развитие системы безналичных расчетов и снижение доли наличных расчетов.

С 1 сентября 2013 года в Украине действует ограничение максимальной суммы наличных расчетов для предприятий (предпринимателей) в течение дня до 10 тыс. грн, для физлиц при расчетах с предприятиями (предпринимателями) и между собой по договорам купли-продажи, подлежащим нотариальному удостоверению, - до 150 тыс. грн.