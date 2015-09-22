Миссия МВФ заработала в Украине

Со вторника, 22 сентября, в Украине будет работать очередная миссия Международного валютного фонда, сообщила министр финансов Украины Наталия Яресько на встрече Чикагского совета глобальных дел.

«С 22 сентября в Украине будет находиться очередная миссия МВФ, которая будет проверять, следуем ли мы программе Фонда или нет», - сказала Яресько.

Читайте такжеГонтарева надеется получить третий транш МВФ в октябре, а четвертый - до конца годаПо ее словам, по итогам этой миссии правительство ожидает, что Украина получит очередной транш кредита МВФ. «Мы ожидаем, что успешно получим пятый транш в ближайшее время и продолжим наращивать наши резервы», - добавила она.

Также министр отметила, что правительство продолжает работать над получением поддержки США, Канады, Европейского союза и других партнеров, включая Германию, Польшу, Японию, Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк.

Как сообщал УНИАН, 11 марта МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года. Новая программа позволит открыть доступ к международному финансированию порядка 40 млрд долл. в ближайшие 4 года, в том числе Украина сможет получить 10 млрд долл. от МВФ, 1,8 млрд долл. от ЕС и до 3 млрд долл. от правительства США. Первый транш по новой программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта, второй на 1,7 млрд долл. – 4 августа.

До этой программы Украина и МВФ реализовывали двухлетнюю программу stand-by объемом 17 млрд долл., подписанную в апреле 2014 года. Всего в рамках этой программы в 2014 году Украина получила от МВФ два кредитных транша объемом 4,6 млрд долл.