Фискальная служба проверила восемь областных таможен: руководство шести уволено

Государственная фискальная служба по результатам проведения внутреннего аудита приняла решение об освобождении от должностей ряда руководителей и заместителей Винницкой, Волынской, Запорожской, Полтавской, Ривненской и Сумской таможен, сообщила пресс-служба ГФС.

Согласно сообщению, подразделениями внутреннего аудита и контроля были проведены проверки 8 таможен в Винницкой, Волынской, Житомирской, Запорожской, Полтавской, Ривненской, Сумской и Харьковской областях.

Читайте такжеИнформацию о прохождении товаров через таможню будут публиковать в Интернете«По результатам проверок принято решение об увольнении ряда руководителей и заместителей Винницкой, Волынской, Запорожской, Полтавской, Ривненской и Сумской таможен ГФС, начальников отдельных таможенных постов», - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что значительные недостатки и нарушения при организации таможенного контроля и таможенного оформления товаров, транспортных средств, борьбы с контрабандой и противодействия таможенным правонарушениям были обнаружены почти на каждой таможне.

Среди нарушений Фискальная служба выявила многочисленные случаи ввоза транспортных средств на таможенную территорию в режиме «транзит» с целью уклонения от уплаты таможенных платежей и использования их на территории Украины.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины 16 сентября сообщил, что Кабинет министров Украины утвердил индикативные планы доходов таможен и ввел единую форму растаможивания товаров на всех украинских таможнях в рамках борьбы с коррупцией в фискальных органах.

Государственная фискальная служба Украины с 1 октября текущего года на своем официальном сайте в дополнение к информации о среднерасчетной стоимости товаров при импорте в Украину будет публиковать также детальную информацию о прохождении товаров через таможню.