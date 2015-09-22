Всемирный банк ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2015 году до 12% с 7,5%, озвученных в апреле, инфляции - до 50% с 40%. Об этом говорится в материалах размещенных на сайте Всемирного банка о втором программном займе на политику развития финансового сектора страны.

Читайте такжеНацбанк прогнозирует снижение инфляции в 2016 году до 12%При этом ВБ ожидает, что ВВП Украины в 2016 году покажет рост на 1%, в 2017 – на 2%, в 2018 – на 3%, инфляция в следующем году замедлится до 23,4%, к 2018 году – до 7%.

Кроме того, Всемирный банк прогнозирует, что золотовалютные резервы Национального банка Украины до конца текущего года увеличатся до 18,3 млрд долл., и к концу 2018 года они составят 35,2 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины во втором квартале 2015 года по сравнению со вторым кварталом 2014 года (в постоянных ценах 2010 года) составило 14,6%.

Кабинет министров рассматривает три сценария развития экономики Украины в 2015 году, согласно которым падение ВВП страны ожидается на уровне от 11,9% до 5,5%. Национальный банк прогнозирует падение ВВП Украины в 2015 году на 7,5%.

Согласно прогнозам Международного валютного фонда и Европейского банка реконструкции и развития, ВВП Украины в 2015 году упадет на 9%. Всемирный банк прогнозирует падение ВВП страны в этом году на 7,5%.

По оценкам экспертов, со второго квартала ожидается стабилизация экономики Украины и поквартальный рост ВВП, но в целом динамика за год будет отрицательной – на уровне от минус 7% до минус 15%.