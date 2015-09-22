На счетах Клименко и его родственников арестовано свыше 1 миллиона гривень

Начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк заявляет, что на счета бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко и его родственников наложен арест на сумму более 1 миллиона гривен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге.

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Говоря о возможности наложения ареста на имущество родственников подозреваемых высокопоставленных чиновников, в том числе и Клименко, Горбатюк отметил, что следствие должно собрать доказательства того, что денежные средства, имущество, недвижимость, фирмы были оформлены на родственников после того, как ими завладели путем злоупотребления должностным положением или путем совершения других преступлений.

"Если будет установлено, что на родственников Клименко записано имущество, которое было приобретено в результате совершения преступлений самим Клименко, то, конечно, будет наложен арест", - сказал Горбатюк.

Он отметил, что сейчас в этом направлении ведется работа, и как только будут получены доказательства, сразу наложат арест.

Кроме того, отвечая на вопрос о якобы финансировании Клименко сепаратистов, Горбатюк отметил, что "информация поступала, были обращения". "Но этими вопросами занимаются другие структурные подразделения. То есть, СБУ, военная прокуратура", - добавил он.

Горбатюк отметил, что в отношении Клименко есть решение суда о его аресте, и как только он прибудет в Украину, - будет задержан и доставлен в суд.

Как сообщал УНИАН, в настоящее время арестован ряд активов и продолжается расследование ряда уголовных дел в отношении бывших высокопоставленных должностных лиц, в частности, экс-президента Виктора Януковича, экс-председателя Национального банка Украины Сергея Арбузова, а также экс-премьер-министра Николая Азарова и экс-министров Елены Лукаш, Дмитрия Табачника, Раисы Богатырёвой, Александра Клименко, Эдуарда Ставицкого, Юрия Колобова и Николая Присяжнюка.