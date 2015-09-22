В Китае заявили, что замедление экономики и падение рынка не помешают реформам

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин выступил в защиту экономической политики своего правительства и заявил, что замедление экономики страны и колебания рынков не помешают осуществлению необходимых реформ, сообщает Прайм.

"В своем первом интервью для The Wall Street Journal после летнего падения китайских фондовых рынков Си Цзиньпин рассказал, что интервенции, проводимые его правительством с целью остановить снижение котировок, были необходимы для "нейтрализации системных рисков". Принимаемые правительством меры были сходны с тем, что делали правительства "некоторых развитых стран", - сообщает китайский лидер.

Замедление экономического роста в Китае оказалось более существенным, чем ожидали мировые рынки и Пекин. Си Цзиньпин сравнил китайскую экономику с кораблем, попавшим в шторм, и призвал инвесторов обратить внимание на долгосрочные перспективы.

"Любой корабль в открытом море, неважно, насколько большой, может иногда быть подвержен качке", - сказал он.

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В настоящее время рост ориентированной на производство экономики Китая ослабевает, и правительство пытается сместить акценты в экономике на потребительские расходы и сферу услуг, но ему пока не удается справиться с текущим спадом.