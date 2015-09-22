Moody's ухудшило прогноз по экономике России

Рейтинговое агентство Moody's прогнозирует спад ВВП России в 2015 году на 4%, в 2016 году - на 1%, сообщил вице-президент Moody's Investors Service Александр Проклов на форуме Retail risk management-2015, передает ТАСС.

Ранее Moody's прогнозировало спад в 3%.

"В этот раз рецессия продлится дольше, чем это было в 2008-2009 годах. Цены на нефть останутся волатильными, но на сравнительно низких уровнях", - сообщил Проклов.

По оценкам агентства, рецессия продолжится на фоне медленного восстановления цен на нефть. "Мы считаем, что они (цены на нефть - прим. ред.) в течение следующего года останутся на уровне $50-60 за баррель, что не позволит экономике РФ быстро восстановиться", - отметил Проклов.

Эксперты Moody's также ждут сохранения действующего механизма санкций. "Мы ожидаем, что в этих условиях инфляция останется на высоком уровне и в следующем году. На этом фоне потребительские расходы продолжат сжиматься", - заявил Проклов.

Он также отметил, что ЦБ РФ в течение года не позволит себе агрессивного снижения ключевой ставки в связи с высокой инфляцией.

Также Moody's прогнозирует, что доля проблемных кредитов в РФ в течение 12 месяцев достигнет уровня кризисного 2009 года, когда просрочка была на пике.