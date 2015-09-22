Всемирный банк прогнозирует рост внешнего долга Украины до 157% ВВП

Валовый внешний долг Украины по итогам 2015 года достигнет 156,7% по отношению к ВВП страны.

Об этом говорится в материалах Всемирного банка о втором программном займе на развитие финансового сектора Украины, опубликованных на его сайте.

Согласно документу, в 2016 году ожидается снижение внешнего долга по отношению к ВВП Украины до 143,9%, в 2017 году – до 135,7%, в 2018 году – до 126,8% ВВП.

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Как сообщал УНИАН, валовый внешний долг Украины во втором квартале 2015 года по сравнению с первым кварталом вырос на 1,007 миллиарда долларов США, или на 0,8%, – до 126,976 миллиарда долларов, достигнув 122,8% ВВП.

В первом квартале 2015 года валовый внешний долг по сравнению с началом года сократился на 0,27%, или на 340 миллионов долларов, – до 125,967 миллиарда долларов, составив 110,5% ВВП.