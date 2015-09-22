Эксперты: Украина завтра не выплатит $500 миллионов по долгам – реструктуризация запущена

Такое мнение высказали опрошенные УНИАН эксперты – участники долгового рынка Украины.

«Нет, не заплатим. Уже подписаны документы с Комитетом кредиторов о реструктуризации. Далее – юридические вопросы», – сказал руководитель аналитического отдела компании ICU Александр Вальчишен, отвечая на вопрос, выплатит ли Украина подлежащие к оплате завтра, 23 сентября, 500 млн долл. по еврооблигациям.

Эксперт подчеркнул, что не нужно трактовать завтрашние события как неспособность нашей страны платить по долгам, поскольку это естественный этап согласованного с кредиторами и запущенного процесса реструктуризации, который продлится ориентировочно полтора-два месяца.

«Процесс уже запущен. Наши старые платежи по этим бондам – это уже история. Начинается переход на новые платежи, в частности, первые четыре года Украина будет платить только проценты по реструктуризированным евробондам», – пояснил Вальчишен.

Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвесткомпании Dragon Capital Сергей Фурса также считает, что завтра, 23 сентября, Украина не выплатит 500 млн долл. задолженности по еврооблигациям. «Нет, конечно. Во-первых, у нас есть grace period (льготный период) 10 дней, в течение которого мы можем не платить. Поэтому у нас есть 10 дней для того, чтобы формально ввести мораторий, официально объявить условия сделки, согласованные с кредиторами, и объявить этот мораторий», – сказал он.

Эксперт отметил, что это технический формальный шаг в процессе реструктуризации, который необходим, поскольку наша страна даже в течение льготного периода не успеет завершить обмен реструктуризированных евробондов на новые. «Мы не успеваем провести обмен, этот процесс будет идти месяца два, поэтому и нужен мораторий. Соответственно, мы сейчас объявляем мораторий в привязке как к этой бумаге (подлежащей оплате 23 сентября), так и к следующей – на 600 млн евро в октябре. И на протяжении полутора-двух месяцев будет процесс обмена», – пояснил Фурса.

По его мнению, риски в виде остановки платежей, ареста счетов и судебных исков в отношении Украины минимальные. «Ничего такого не будет, пока процесс обмена не закончится. Проблемы могут возникнуть, только если более 25% держателей какого-то из выпусков откажутся принимать условия Минфина и будут иметь скоординированную позицию. Стартует реальный процесс реструктуризации. До этого были переговоры», – добавил эксперт.

При этом Фурса предупредил, что буквально на следующий день после введения моратория на долговые выплаты международные рейтинговые агентства могут снизить рейтинги Украины до дефолтного уровня. «Если сегодня мораторий, то это возможно завтра. Фактически на следующий день они имеют право присваивать дефолтный рейтинг», – пояснил эксперт.

Как сообщал УНИАН, 27 августа Украина и Комитет кредиторов достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 млрд долл. Реструктуризация предполагает полное списание 3,6 млрд долл., отсрочку платежей по телу кредита в сумме 11,5 млрд долл. на 4 года, а также фиксирование ставки купона по всем бондам на уровне 7,75% годовых.

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В четверг, 17 сентября, Верховная Рада Украины конституционным большинством приняла правительственный пакет законов, позволяющий завершить процесс реструктуризации на согласованных с кредиторами условиях. В частности, правительству удалось согласовать с парламентариями механизм компенсации потерь кредиторов в обмен на частичное списание долга при росте ВВП Украины более чем на 3% ежегодно после 2020 года.

Президент Украины Петр Порошенко подписал законы о реструктуризации в пятницу, 18 сентября. В рамках этих законов Минфин на этой неделе начнет обмен реструктуризированных облигаций на новые и приостановит обслуживание старых облигаций.