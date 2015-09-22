Минфин обнародовал основные показатели отозванного госбюджета-2016

Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте министерства.

Согласно документу, граничный уровень госдолга предлагался на уровне 1,575 трлн грн.

Министерство предлагало установить прожиточный минимум на месяц с 1 января 2016 года на уровне – 1330 грн, с 1 мая – 1399 грн, с 1 декабря – 1496 грн, минимальную зарплату с 1 января на уровне 1378 грн, с 1 мая – 1450 грн, с 1 декабря – 1550 грн.

Также, согласно отозванному бюджету, предполагалось, что Национальный банк должен перечислить в бюджет 34,063 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, 14 сентября Кабинет министров утвердил законопроект о госбюджете Украины на 2016 год и подал его на рассмотрение Верховной Рады Украины, но впоследствии отозвал документ для дальнейшей доработки.

По информации Министерства финансов, госбюджет на 2016 год предполагает дефицит на уровне 3,7% ВВП, курс гривни на уровне 22,1 грн/долл. и основан на прогнозе роста ВВП на 2% при инфляции 12%.