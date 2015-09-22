Всемирный банк: в 2016 году в Украине останется 100 банков

Всемирный банк в рамках мероприятий украинских властей по повышению устойчивости и эффективности банковской системы страны ожидает консолидации банковского сектора в Украине и снижения количества банков до 100 в 2016 году.

Об этом говорится в материалах Всемирного банка о втором программном займе на развитие финансового сектора Украины, опубликованных на его сайте.

Согласно документу, Национальный банк Украины уже ведет работу в этом направлении, разработав дополнительные критерии для своевременного выявления проблемных банков и продолжая практику раскрытия конечных владельцев финучреждений. Для реализации новой программы регулятору предстоит проанализировать кредитование банками связанных лиц и повысить требования к банкам в этом направлении.

Как сообщал УНИАН, в рамках процесса очистки банковской системы НБУ за 2014 и неполный 2015 год признал неплатежеспособными 59 банков, в том числе три банка – «Финансы и Кредит», «Интеграл-Банк» и «Национальные инвестиции» – были переданы в управление Фонда гарантирования на прошлой неделе.

По данным НБУ, на 1 августа лицензию на осуществление банковской деятельности в Украине имели 137 банков, в том числе 126 работающих банков, без учета неплатежеспособных и 1 санационного банка.