Бразильский реал рухнул до нового исторического минимума

​Бразильский реал, курс которого падает третий месяц подряд, установил новый исторический минимум. По состоянию на вторую половину дня за один доллар на торгах давали 4,0519 бразильских реала. Последний раз курс доллара к бразильской валюте превышал 4 реала за доллар в октябре 2002 года, однако тогда он достиг отметки 4,004 реала, пишет РБК.

За сентябрь реал подешевел на 9,5%, а за последние три месяца — более чем на 30%, поскольку июльские торги открылись на уровне 3,1022 реала за доллар. С начала года бразильский реал потерял в цене около 52%, в январе он стоил 2,66 реала за доллар.

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С начале сентября международное рейтинговое агентство Standard & Poor's снизило суверенный кредитный рейтинг Бразилии до «мусорного» уровня: рейтинг страны был снижен на одну ступень — с BBB- до ВВ+, притом с негативным прогнозом.