Украина начала реструктуризацию и объявила мораторий на выплату части госдолга

Кабинет министров Украины объявил о начале процесса реструктуризации государственного долга, который должен быть завершен до 1 декабря 2015 года, и приостановил выплаты по его погашению и обслуживанию.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кабмина.

«С целью реструктуризации государственного и гарантированного государством долга и его списания поддержать предложение Министерства финансов по осуществлению до 1 декабря 2015 года долговой операции», - говорится в распоряжении.

Кроме того, Кабмин обязал Министерство финансов направить официальное предложение по условиям реструктуризации кредиторам и по результатам принятия предложения представить правительству проекты актов по условиям обмена, выпуска и продажи обязательств государства и государственных деривативов.

При этом Государственная казначейская служба обязана остановить все операции с бюджетными средствами, предусмотренными на обслуживание и погашение реструктуризируемых обязательств.

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Как сообщал УНИАН, 27 августа Украина и Комитет кредиторов достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 млрд долл. Реструктуризация предполагает полное списание 3,6 млрд долл., отсрочку платежей по телу кредита в сумме 11,5 млрд долл. на 4 года, а также фиксирование ставки купона по всем бондам на уровне 7,75% годовых.

17 сентября Верховная Рада Украины конституционным большинством приняла правительственный пакет законов, позволяющий завершить процесс реструктуризации на согласованных с кредиторами условиях. В частности, правительству удалось согласовать с парламентариями механизм компенсации потерь кредиторов в обмен на частичное списание долга при росте ВВП Украины более чем на 3% ежегодно после 2020 года.

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Президент Украины Петр Порошенко подписал законы о реструктуризации 18 сентября. В рамках этих законов Минфин на этой неделе начнет обмен реструктуризированных облигаций на новые и приостановит обслуживание старых облигаций.