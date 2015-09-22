Нацбанк укрепил официальную гривню

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 23 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2173.8564 (22 сентября – 2185.5146)

100 EUR – 2424.9368 (22 сентября – 2458.7039)

10 RUR – 3.2850 (22 сентября – 3.3041)

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Как сообщал УНИАН, во вторник, 22 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,65/21,80 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,1370/24,3020 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3250/0,3280 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 21,7386 грн/долл., к этому часу было заключено 657 сделок на сумму 530,53 млн долл.